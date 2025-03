Aan de ene kant kun je dus zeggen: 57% van de Nederlanders (waaronder ALLE burgemeesters, ALLE Commissarissen van de Koning, ALLE Ton F. van Dijken en ALLE 69-jarigen vrouwen die Truus heten en acht jaar geleden een lintje kregen voor hun vrijwilligerswerk bij het COA van Nederland) wil dat die vijf mensen een lintje krijgen, dat is een meerderheid. Aan de andere kant is er dus 35% van het Hart van Nederland panel ('Die mevrouw kan niet wachten tot 2025, die mevrouw heeft NU een lintje nodig') die Marjolein Faber de COA-blockster steunt in haar Strijd Tegen De Lintjes, en dat laat toch maar weer zien hoe DIEP VERDEELD dit land is. Wij zijn geen Josse de Voogd, goddank niet, één Josse de Voogd is meer dan genoeg, niet dat er met die ene Josse de Voogd iets mis is trouwens, prima gast, doorgaan, vooral doorgaan, maar goed, maar als wij wel Josse de Voogd waren zouden we onmiddellijk langs alle voortuintjes van Nederland gaan lopen om aan te wijzen waar alle COA-lintjeshaters van Nederland ('volledige betegeling, levensecht standbeeld van Dion Graus, Boeddha-poster') wonen en waar juist niet ('fietsenrek, boekenkast zichtbaar van buiten, man in deuropening die glimlachend op je afkomt, zich voorstelt als Opa Frans en vraagt of je er eigenlijk al eens over nagedacht hebt om politiek actief te worden') om nog maar eens te concluderen hoe DIEP VERDEELD dit land is. Een lintje voor degene die ons weer samen kan brengen.

UPDATE Schoof en Uitermark negeren de wil van 35% van HET VOLK, gaan toch lintjes uitdelen