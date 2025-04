Nou. Hij komt toch. Dick Schoof schreef vanochtend nog aan de Kamer dat hij niet naar het debat over De Lintjes Van Faber zou komen, de PVV vond dat Dick Schoof niet hoefde te komen, de VVD vond dat Dick Schoof niet hoefde te komen, NSC vond dat Dick Schoof niet hoefde te komen én BBB vond dat Dick Schoof niet hoefde te komen, maar hij komt toch.

Hier wilden wij alweer verzuchten dat het echt nergens over gaat, dit debat over lintjes die gewoon worden uitgereikt, maar nu we dit circus al vier (vier!) dagen volgen begint het ons steeds meer voor te komen dat het misschien voor het eerst in de negen maanden Schoof een keer wél ergens over gaat. Want als iets het wezen is van de PVV, en daarmee van de kern van dit 'extraparlementaire' kabinet, dan is het wel de wens tot het omverwerpen van de bestaande politieke orde.

En die bestaande liberaal-democratische rechtsstatelijke orde, die geweldloze vormgeving van de politieke strijd van allen tegen allen, bestaat juist alleen maar bij de gratie van symboliek. Zonder symboliek verliezen de woorden van onze gezagsdragers hun, nou ja, gezag. Het piepen en kraken van het kabinet de afgelopen negen maanden viel ook vaak op deze breuklijn door de coalitie terug te voeren. Maar waar vorige kwesties tot nu toe in den minne kon worden geschikt door terug te vallen op de beleidsmatige inhoud (omdat de vier partijen daar nu eenmaal vrij dicht bij elkaar liggen), kan dat nu helemaal niet: er is namelijk geen inhoud, er is alleen de symboliek van de gevestigde orde die wordt getart door Wilders en Faber.

Het is nu aan Schoof, VVD, NSC en BBB (Yesilgöz, Van der Plas en Van Vroonhoven doen alsnog mee aan dit debat) om kleur te bekennen: dulden ze deze uitdaging en doen ze alsof er niks beschadigd is, dan wordt daarmee de bestaande orde juist beschadigd. Als je doet alsof een symbool er niet toe doet, dan doet dat symbool er namelijk opeens niet meer toe, zo werkt het nu eenmaal met symbolen. Maar wordt Faber nu alsnog geslachtofferd (en dondert mogelijk het hele kabinet uit elkaar), dan worden (ex-)PVV-stemmers en andere afgehaakten alleen maar bevestigd in hun overtuiging dat hullie politieke orde de onze niet is. Enniewee. Het gaat weer nergens over in Den Haag! Zakenvullers! Ga eens aan het werk! Livestream na de breek.

UPDATE: Wilders is er toch, begint meteen met aanvallen Timmermans.

UPDATE: Timmermans noemt Faber "de grootste prutser die ooit in Vak K heeft gezeten"

UPDATE: Jetten en Bikker hebben gesproken, zonder interrupties, vinden het allemaal een schande natuurlijk