Wij zijn geen stempelmachine, Geert Wilders is geen stempelmachine, Marjolein Faber is geen stempelmachine (Ingrid Coenradie is trouwens óók geen stempelmachine) en Jesse Klaver is geen stempelmachine, maar de stront is nu wel aan het lintje. Zojuist heeft de Tweede Kamer besloten dat er morgen om kwart over tien een debat komt over een kwestie die je nooit politiek moet maken, namelijk het toekennen van lintjes. Daarna komt er een stemming over een motie van wantrouwen tegen minister Faber en daarmee is er alweer/nog steeds/kennelijk/mogelijk een crisis in het kabinet. Want hee. Als BBB, NSC en VVD een PVV-minister wegsturen, wat gaat de PVV dan doen? Krijgt Dick Schoof dan een lintje waarmee hij zijn kabinet op kan knopen? Of krijgen we dan de uitstroom van 1 minister, die trouwens géén stempelmachine is? Of gaat er iemand anders zijn handtekening onder het coalitieakkoord vandaan halen? Zin om lekker te stempelen nu.