Vlaggen. Daar is toch wel iets mee. Op de Olympische Spelen of op het Songfestival wappert iedereen er vrolijk mee rond, maar daarbuiten wordt het problematisch zelfs potsierlijk - Angela Merkel die een Duitse vlag afpakt, boeren die Onze Driekleur omdraaien, D66-ers met een EU-vlag in onze nationale vergaderzaal, Pallievlag op een kathedraal in Mechelen, België. In Engeland is er gedoe rond Het Kruis van Sint-Joris (bekend van de kruistochten), en zelfs de Union Jack is al omstreden. Op X voltrekt zich daarom de geestige hashtag #OPERATIONRAISETHECOLOURS, en voor wat meer diepgang inzake vlaggen hiero Peter Hitchens (broer van) in The Daily Mail. Paywall, maar daar weet u wel raad mee.