ROOD KRUIS - Engelsen hijsen de vlag

Vlaggen. Daar is toch wel iets mee. Op de Olympische Spelen of op het Songfestival wappert iedereen er vrolijk mee rond, maar daarbuiten wordt het problematisch zelfs potsierlijk - Angela Merkel die een Duitse vlag afpakt, boeren die Onze Driekleur omdraaien, D66-ers met een EU-vlag in onze nationale vergaderzaal, Pallievlag op een kathedraal in Mechelen, België. In Engeland is er gedoe rond Het Kruis van Sint-Joris (bekend van de kruistochten), en zelfs de Union Jack is al omstreden. Op X voltrekt zich daarom de geestige hashtag #OPERATIONRAISETHECOLOURS, en voor wat meer diepgang inzake vlaggen hiero Peter Hitchens (broer van) in The Daily Mail. Paywall, maar daar weet u wel raad mee.

Tags: george, cross, vlag, come on england
@Pritt Stift | 21-08-25 | 17:00 | 210 reacties

