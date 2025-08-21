ROOD KRUIS - Engelsen hijsen de vlag
geef acht
Vlaggen. Daar is toch wel iets mee. Op de Olympische Spelen of op het Songfestival wappert iedereen er vrolijk mee rond, maar daarbuiten wordt het problematisch zelfs potsierlijk - Angela Merkel die een Duitse vlag afpakt, boeren die Onze Driekleur omdraaien, D66-ers met een EU-vlag in onze nationale vergaderzaal, Pallievlag op een kathedraal in Mechelen, België. In Engeland is er gedoe rond Het Kruis van Sint-Joris (bekend van de kruistochten), en zelfs de Union Jack is al omstreden. Op X voltrekt zich daarom de geestige hashtag #OPERATIONRAISETHECOLOURS, en voor wat meer diepgang inzake vlaggen hiero Peter Hitchens (broer van) in The Daily Mail. Paywall, maar daar weet u wel raad mee.
Can you understand why she’s so offended? 🤬🤬🤬— Matt Casey 🏴 🇬🇧 (@MattCas04807118) August 20, 2025
Imagine getting so triggered by a bloke showing patriotism, the left are filth.🫡 pic.twitter.com/UMUdf3hvDS
Hahaha
My neighbour told me to take down my flag because it is racist and offensive to foreign people.— Lewis.B.Rendell Official (@Lewisrendell1) August 21, 2025
so when they went to bed I plastered my home in English flags
They stormed at my door this morning shouting and told me they’ve rang the police.
How does it look? pic.twitter.com/2zXW9LIWkC
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. De Kuil & de terugkeer van Mathieu
Samantha naar de naaiclub
FOTO - Maar wat is dit?
Ergens in Den Haag
Waarom is er: opnieuw een driehoek toegevoegd aan de Pridevlag?
Deze hersenbloeding valt niet meer te duiden
FIETSEN! De cross van Gavere met MVDP vs. WVA
Ja hallo schoonmoeder, doe maar ff de tv aan ja
Vlag Israël alweer foetsie van Stopera
Solidariteit met Beloofde Land duurde exact 1 dag
Twee Vragen in het Stamcafé
Het een, en het ander
Laffe tak Ahmed Aboutaleb weigert Israëlische vlag te hijsen
'Maatschappelijke vrede en orde in de stad te bewaren' JA KOM NOU
VIDEO. "Onbekende" haalt vlag Israël neer in 010
Een onbekende aan de slag in Rotterdam
FDF: Tijd om omgekeerde vlaggen om te keren
De wereld op zijn kop