Brante & Immink - Maan en Sikkel

U vroeg zich af wie uw toekomstige overlords zullen zijn? Nou, we hebben de vlag vast voor u klaar, hoewel die sikkel natuurlijk tijdelijk is. Die is alleen even om wat nuttige idioten over de bestuurlijke streep te trekken. Dat die later in dezelfde kerkers verdwijnen als hun politieke tegenstanders mag voor nu de pret niet drukken. 

Ondertussen is er in Amsterdam nog steeds niet genoeg ruimte vrijgemaakt voor uw nieuwe medebewoners, om de vertrekkend GroenLinks-wethouder een voldaan gevoel in zijn onderbuik te geven. 

Of u even plaats wilt maken.

Tags: vlag, driekleur, roodwitblauw
@Brante en Immink | 19-10-25 | 18:00 | 16 reacties

