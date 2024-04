Bovenstaande foto werd afgelopen weekend getwitterd door het account van de 'burgemeester' van 'Londen' Sadiq Khan. En we kenden een hoop Pride-vlaggen door een hoop segmenten van de samenleving gehesen op een hoop plekken hoor. Maar de bovenstaande dus nog niet, en het is dus niet de 2SLGBTQI+-vlag, want dat is de onderstaande.

Wat blijkt? In tegenstelling tot de rest van Londen hijst het Kanaat burgemeestersambt te City Hall dus vanaf 2018 al die specifieke bovenstaande vlag, "with additional colours representing bi&plus". Alsof 'bi' en 'plus' (?) nog niet vertegenwoordigd waren in de vorige TIA.

En dan rijzen er toch vragen. Waarom zijn 'zwart en bruin' nu tweemaal vertegenwoordigd? Waarom worden deze driehoeken nu tegenover elkaar geplaatst alsof ze in conflict zijn? En waarom en aan wie is de paarsgele intersekse-cirkel geslachtofferd?

Enfin het valt niet mee, een vlag voor alles behalve blanke heteroseksualiteit.