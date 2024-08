In Amsterdam begint op dit moment de Canal Pride, het hoogtepunt van de Pride-week. Of het dieptepunt, dat ligt er wellicht aan hoe u reageert op bovenstaande foto. De reactie "walgelijk, ik hoef geen mensen te zien tongen" is tot daar aan toe maar bij "walgelijk, ik hoef geen TWEE VROUWEN te zien tongen" bent u officieel onderdeel van het probleem. Een probleem waar JA uw demografie wellicht niet het grootste aandeel in heeft en JA het is ronduit raar dat dit dikwijls onbenoemd blijft in progressieve kringen. Toch was het ooit een rechts standpunt om mensen in het kader van persoonlijke vrijheid lekker te laten tongen met wie ze wilden. Inmiddels is op rechts een vorm van cultureel conservatisme ingeslopen; mensen die al decennia niet in een kerk zijn geweest maar zich wel "cultuurgristen" noemen en alles wat niet strookt met de "Joods-gristelijke waarden" als bedreiging zien. Iedere poging om dit aan te kaarten wordt weggewuifd met "maar de moslims" en daar mag langzaamaan ook wel de fik in.

Ooit was Nederland een tolerant land, dat hield zoiets in als "een homo mag er zijn, maar als het erop aankomt is het alsnog een stinkpoot en hoeven we het allemaal niet te zien en mijn kinderen al helemaal niet". In plaats van dat die tolerantie is doorgezet naar acceptatie, holt de boel de andere kant uit. Dat komt ook naar voren in de jaarlijkse Pride-peiling van EenVandaag. Nog maar 47 procent van Nederland vindt dat het goed gaat met de lhbti-acceptatie. "Veel mensen wijzen naar conservatief-religieuze mensen, vooral in islamitische, maar ook in de christelijke hoek. Die zouden minder tolerant zijn naar de gemeenschap. "Godsdienstige normen worden steeds meer de 'normale' normen, daar maak ik me zorgen over", zegt een deelnemer."