Na weken voorpret is het eindelijk zo ver: vandaag gaan allemaal Hongaren niet echt Boedapest Pride vieren, maar wel een beetje, door te wandelen, of iets dergelijks. Leuk voor de lokale gemeenschap aldaar, die mensen hebben het soms best zwaar te verduren onder Orban, maar eigenlijk gaat het niet om hen. Deze editie zal de boeken in gaan als een Woodstock voor progressieve Nederlandse politici, die tamelijk massaal zijn uitgerukt. Het uitvak zit vandaag in ieder geval rammetje vol met gepassioneerde Hollanders. Want Pride mag dan wel een protest zijn, het is natuurlijk ook gewoon een verdomd leuk uitje. Vamos!