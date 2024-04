Kijk u moet natuurlijk niks maar u moet wel even dit position paper van Eric C. Hendriks (pdf) (bekend van internet) lezen. Want er is vanavond weer eens een rondetafelgesprek (een soort talkshow, maar dan zonder Renze/Eva/Jeroen/Beau/Humberto/Jort/Carrie/Giovanca/Welmoed/Sven/Tijs/Andries/Matthijs/Wilfred/Hélène/Rutger/Nadia/M./Charles) over "een weerbare democratische rechtsstaat" in de Tweede Kamer. Als eerste gast is uitgenodigd Herman Tjeenk Willink, dus dan kunt u het geluid gewoon uit laten. En ondertussen "Wat Nederland kan leren van de polarisatie in Hongarije" van Eric C. Hendriks lezen dus, waar een hoop behartenswaardigs instaat over wat er mis is met Hongarije (best wel wat) en over wat er mis kan gaan in Nederland (ook best wel wat), maar dat we hier niet over drie weken in een soort Republiek van Gilead terecht gaan komen.

Kerncitaat: "Dat sentiment van wantrouwen, dat rechtstreeks voert tot de situatie die op dit moment in Polen en Hongarije bestaan, moeten we in Nederland de kop indrukken door zichtbaar en structureel ruimte te maken in gezagdragende instituten voor Nederlanders met patriottische, nationaal-conservatieve of nationalistische affiniteiten. Overigens moet het van twee kanten komen: ons bestel moet tolerant zijn tegenover de PVV en nationaal-conservatisme, maar de PVV moet ondertussen wel een kader aanleveren dat politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheden kan dragen." Is wel zo!