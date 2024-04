Hallo welkom dat u kijkt op wee wee wee punt geen stijl punt en el. Hier vindt u een afwisseling van nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek, luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin. Maar waar we hier een broertje dood aan hebben, dat is WOKE. Man wat hebben wij een hekel aan WOKE. Al die woke onzin de hele dag, verschrikkelijk gewoon! Dat stomme WOKE dat overal zijn mening wil opleggen en niet naar andersdenken wil luisteren! Hier! Een X-draadje van een voormalig terrorist die uitlegt welke DENKFOUTEN gemaakt worden door WOKE! Lees dat maar eens! Dan kun je tenminste lachen! Dus vanaf nu zijn wij zijn een NO WOKE ZONE. Dan hoeven we De Volkskrant, De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, de Trouw en de RTL Nieuws niet meer te lezen en kunnen we gewoon de hele dag roepen dat we tegen WOKE zijn. Weg met WOKE! Iedereen met een WOKE mening moet gewoon zijn mond houden!