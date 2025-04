Dan nu even een stukje gratiesj reclame voor dit schitterende tuinaanleg- en wegenbouwbedrijf, waarvan we in alle eerlijkheid geen idee hebben of ze een beetje lekker kunnen betegelen. Wat ze namelijk wel kunnen: geinige reclamefilmpjes maken! Daarvoor tappen ze hoofdzakelijk uit het oneindige vat met activisten, wokies en finance bro's die domme shit zeggen op internet, zoals fat potitivity-influencer Lotte van Eijck. Dat zien we graag, hoewel we vermoeden dat de gemeente Amsterdam niet snel meer zal bellen voor een opdracht. Bouwers van straten, slopers van WOKE. Nu is het wachten tot 50.000 andere bedrijven deze marketingstrategie kopieëren en helemaal niemand er meer om kan lachen. Want ja, zo gaat het.