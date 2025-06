Ja er wordt dus de hele tijd gezegd dat we in een patriarchaat leven, maar dat is dus niet zo. Sterker nog, instituties - media, rechtspraak, onderwijs, de kunstsector, de GGZ en grensbewaking - zijn in daadwerkelijke of psychologische zin juist matriarchaten: The Longhouse, wordt dat ook wel genoemd aan de flanken. Hoe navigeer je zoiets, zonder in Tate-achtige karikaturen te vervallen? Verder over hoe woke [een toxisch feminiene viering van zwakte en multipliciteit] en fascisme [een toxisch masculiene viering van brute kracht en uniformiteit] elkaars exacte tegenpolen zijn, en waarom Trump en Golfstaat-Arabieren zoveel energetische en esthetische overeenkomsten hebben.

Maar natuurlijk trappen we af met een bespreking van de eerste film ooit óver fenomeen en persoon Michiel Lieuwma, gemaakt door fenomenale cartoonist Dex Sinister. Wij hebben 'em al voor mogen beschouwen, maar de artiest zet de film aanstaande vrijdag 6 juni pas online - trailer onderstaand. Het begint als betamelijk, kritisch video-essay en escaleert langzaam naar een soort performance art. De centrale vraag: Is Michiel Lieuwma nou een kunstenaar of niet en zo niet was is-ie dan wel?