Ach nee toch! Oostenrijkers hebben last van NEDERLANDERS. Een hele bende zelfs! En die komen niet voor de schnitzels of voor het bier, nee ze komen voor: PLOFKRAKEN. De Oostenrijkse politie heeft foto's vrijgegeven van 14 Nederlandse verdachten die sinds begin dit jaar zijn opgepakt. De Nederlandse bende zou verantwoordelijk zijn voor maar liefst 26 plofkraken - geen kattenpis. Na de boem gingen de Nederlanders er ook nog eens vandoor in supersnelle wagens om Z.S.M. in veilige haven te komen. We kunnen zeggen dat de Nederlanders, waaronder nog twee Nederlandse vrouwen ook, dat niet helemaal gelukt is. Nog een saillant detail voor wie het horen en zien wil: de meeste arrestanten zijn Nederlanders van Marokkaanse komaf. En dat is jammer want zo verpesten een paar stuks weer de goede naam van veel meer stuks. Zonde!