Een prachtige overwinning voor de Oostenrijkse rechtsstaat, die gelukkig niet onder druk staat zoals andere rechtsstaten. Josef Fritzl (88), die zijn eigen dochter 24 jaar lang gevangen hield en misbruikte, kinderen met haar kreeg en die ook misbruikte, is weer een vrij man mogelijk binnenkort weer vrij. Iedereen verdient een tweede kans natuurlijk, en hij is ook nog eens dement en loopt slecht. Dan heb je natuurlijk ook gewoon recht op vrijlating. En laten we wel wezen: Fritzl liet zijn eigen dochter na 24 jaar ook gewoon gaan. Oh nee wacht.

UPDATE: Ah, de rechtsstaat slaat terug. Officier kan nog in beroep en Fritzl moet eventuele complete vrijlating afwachten in gewone gevangenis.