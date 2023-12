Maar natuurlijk. De jongen die Thierry Baudet op 20 november te lijf ging met een bierflesje is alweer vrijgelaten. Aanslagen plegen op politici in verkiezingstijd is immers ernstig, maar de jongen is ook minderjarig en dat is ontzettend zielig voor hem! Vandaar dat hij nu 'onder voorwaarden' is vrijgelaten, een beetje net zoals Volkert van der Graaf. "Omdat de verdachte minderjarig is, is het OM terughoudend met het verstrekken van informatie". Dat kunnen we van het OM vanwege het procesbelang nog wel begrijpen, maar misschien kan de rechtbank dan even uitleggen wat de democratische rechtsorde in Nederland ermee opschiet dat mensen die politici aanvallen in verkiezingstijd twee weekjes later alweer lekker naar huis mogen. Je zou bijna denken dat het aanvallen van sommige politici minder erg is dan het bedreigen van sommige andere politici. Hoe zat dat ook alweer met die rechtsstaat?