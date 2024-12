De dader van de aanslag op Thierry Baudet hoeft niet meer de gevangenis in. Hij krijgt een gevangenisstraf van 109 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk, en omdat hij al 18 dagen in voorarrest heeft gezeten hoeft hij nu de cel niet meer in. Hij krijgt wel een taakstraf van 80 uur. De straf is lager dan de eis van het OM. In tegenstelling tot het volledige proces is de uitspraak van de rechter openbaar. En nu weten we dus wat meer over de motivatie van de dader. Citaat: "Ik heb hem daarbij twee keer met het bierflesje op zijn hoofd geraakt. [slachtoffer] is een fascistische leider en dat is gevaarlijk, daar moeten maatregelen tegen worden genomen. Door hem te slaan wilde ik hem een teken geven dat hij moet stoppen met o.a. het verspreiden van homohaat." Waar zou die jongen toch aan zulke ideeën komen. Met "[slachtoffer]" wordt hier trouwens Thierry Baudet bedoeld. Tenminste, dat denken we.

UPDATE: Verdachte is volgens rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar vanwege "een autismespectrumstoornis en (...) ADHD, met kenmerken van hoogbegaafdheid."