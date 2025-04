Dusssss K.H. (staat voor Kevin Haring) was vrijwilliger bij een paardrijclub voor gehandicapte personen. Daar heeft hij zijn vieze vingers in een stagiaire van 14 jaar oud laten glijden. "Als gevolg van het misbruik ontwikkelde ze een eetstoornis en PTSS." Kevin misbruikte nóg een slachtoffer. "Zijn andere slachtoffer was niet minderjarig, maar heeft door haar verstandelijke beperking wel het emotionele niveau van een kind van vijf." Die vrouw woonde zelfstandig, maar moest door het misbruik verhuizen naar 24-uurszorg. De straf voor Kevin: 1 dag cel. Eén. Twee levens kapot. Eén dag cel. Voorts nog wat therapie en: "Verder mag hij geen vrijwilligerswerk meer doen bij verenigingen die zijn gericht op minderjarigen of verstandelijk beperkten." Nou. Hinnik.