We kennen allemaal de videoclip nog van Lil' Kleine die Jamie Vaes uit de auto sleurde en daarna het portier dichtknalde maar daar blijkt nu haar hoofd niet te hebben tussen gezeten. Rare zin van het OM: "Nadat het slachtoffer heeft verklaard dat haar hoofd niet tussen de deurstijl van de auto en het autoportier heeft gezeten, waarvan eerder wel is uitgegaan, is deze verdenking komen te vervallen." Wij vragen ons af: waarom is daar eerder wel van uitgegaan? Was dat omdat Vaes eerst anders heeft verklaard? En zo ja, waarom is die nieuwe verklaring geloofwaardiger? En wij vragen ons ook af wat voor signaal het OM denkt af te geven aan vrouwen die door Bekende Nederlanders in elkaar worden gemept door in deze zaak, waarin mishandeling op de desbetreffende avond WEL is bewezen, te stellen dat "de verdachte door de vele negatieve media-aandacht in verband met deze strafzaak al door feiten en gevolgen getroffen". En we vragen ons ook af of een taakstraf van 32 uur die wordt 'verrekend' met zijn voorarrest niet een beetje laag is, zeker daar de dader al vaker voor geweld is veroordeeld. En we vragen ons af of Lil' Kleine al is benaderd voor het initiatief 'Voor Ons Nederland'. Want ja. Verbolgen zijn over fopstrafjes voor mishandeling, dat is errugg populistisch hoor!