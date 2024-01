Het leed van de wereld verbleekt vandaag bij het leven van Jorik, ook wel bekend als Lil Kleine, ook wel bekend als de autodeurmepper van Amsterdam. Een leven dat blijkbaar is vastgelegd in een serie waar niemand op zat te wachten. Als we de trailer mogen geloven wordt dat non-stop janken vanuit de slachtofferrol voor onze in hoogte beperkte polderrapper. Janken over zijn arme jeugd, Janken over hoe vervelend het is dat hij al die drank in zijn mik goot en al dat witte poeder in zijn neus snoof, janken over hoe hij zijn zoontje niet mag zien omdat hij de moeder van zijn zoontje een hoofdmassage gaf met een autodeur, maar tussendoor wel even vermelden hoe succesvol je bent. Het irritantste joch van de Nederlandse podia groef een kuil voor zichzelf, sprong er vervolgens ook zelf in en hengelt nu via deze tactisch gemonteerde tranen naar het medelijden van het volk. Echt, ga weg en blijf weg met je gejank.