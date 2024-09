Om de landing te verzachten: er gaan ook een aantal dingen goed. De daylight CGI van de zeeslagen en gesimuleerde zeeslagen in het Colosseum wekken indruk. Maar het blijft zichtbaar CGI, en dat is gewoon een achterhaalde techniek, het publiek smacht al jaren naar de practical effects van weleer.

De eerste trailer deed al pijn, en niet eens enkel vanwege dat rapnummer als soundtrack. Maar ondanks het uitblijven van een rap-soundtrack is de tweede trailer dus nog erger.

Het gehele staatsgreep-plot wordt prijsgegeven en de hoofdpersonages klinken en ogen eendimensionaal; ja-ha Lucius boos en bitter. De herkauwde krachtkreten als "strength and honour", "I will have my vengeance" en variant "I will never be your instrument, in this life or the next" voelen bovenal verveeld.

Maar met afstand het allerergste is de 'onthulling' door moeder Lucilla uit de eerste film dat hoofdpersoon Lucius de zoon van Maximus is: "Lucius, take your father's strength. His name was Maximus, and I see him in you."

En dat Denzel Washington zoals in bijna elke film met Denzel Washington gewoon Denzel Washington speelt, maar ditmaal in Romeins gewaad, voelt ook als belediging van het historische genre. Hopelijk zet hij de Carthaagse generaal Hannibal Barca beter neer, want dit lijkt eigenlijk gewoon nergens op.