Disney verloor iets meer dan een dag geleden het copyright op de eerste versie van Mickey Mouse uit de animatiefilm Steamboat Willie en nu spettert het muizenbloed al tegen de muren. De irritant vrolijke muis blijkt een gewild onderwerp voor horrorfanaten, waardoor Mickey direct na zijn eerste stap in het publieke domein in een horrorfilm (hierboven) en een horrorgame (zie na de breek) verschijnt. We geven toe dat dit niet de hoogste kwaliteit griezelen wordt die u ooit zag en de typische _teenage slasher_-vibe uit bovenstaande trailer doet sterk denken aan die rare Winnie The Pooh-horror van een jaartje of wat terug, maar dan met minder jacuzzi's. Het geeft wel aan dat nu de muis niet meer exclusief onder Disney's bewind staat, zijn carrière werkelijk alle kanten op kan gaan. We zijn nu al benieuwd naar zijn volgende projecten, maar laat het alsjeblieft geen porno zijn.