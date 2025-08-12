GERUCHT in het StamCafé: 'Quentin Tarantino begint dit jaar aan tiende film'
MET POLL!!
Er komt misschien wel 'iets' aan van cinema-king Quentin Tarantino. Althans dat is het gerucht onder twitteraars die zich bezighouden met de Film Industry, bekend van Once Upon a Time in Hollywood. En nou weten we dan wel niet of het waar is of dat hij misschien een keertje ergens een reclamespotje gaat opnemen of een dirty movie voor zijn privécollectie gaat schieten - wij verheugen ons alvast op zijn tiende film, want hij is een van de weinige filmmakers die ons nog warm weet te krijgen voor een ouderwets avondje bios. Hij heeft zelf altijd gezegd maar tien films te zullen maken, en dat betekent dat het binnen een paar jaar zomaar afgelopen kan zijn met zijn rijke carrière als filmregisseur. Gelukkig produceert (Planet Terror) en schrijft (From Dusk Till Dawn) hij ook gewoon, en daarmee zal hij vast doorgaan. Op zijn luie reet zitten, af en toe happen aan z'n Royale with cheese en een beetje scrollen op foottube of wikifeet is niet echt de stijl van deze basterd. Hij heeft immers ook een knappe Israëlische naast hem op het bankie, waar hij zich ongetwijfeld mee vermaakt. Vermaken wij ons tot die tiende film (zonder Michael Madsen) nog even met de eerste negen. Maar welke van zijn pareltjes was nou eigenlijk het mooist? Laat het ons na de klik weten in de Grote Definitieve Tarantino-POLL voor de Eeuwigheid!
De Grote Definitieve Tarantino-POLL
Wat is de beste film van Quentin Tarantino
Voor wie de slaap niet kan vatten
