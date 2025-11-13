Bewijs dat we niet alleen negatieve neusuithalers zijn die mensen afzeiken

Wij zochten gewoon naar een goede reden om een dag na de fotosoep van de eeuw nog een keer de fotosoep van de eeuw te gebruiken en prompt diende vandaag Wereld Vriendelijkheidsdag zich aan. Geen betere reden eigenlijk, alleen moeten we nu wel wat vriendelijks zeggen over deze of gene. Goed, niet onze sterkste kant, maar we zijn niet van steen en beseffen dat ook de grootste monsters best wel eens een complimentje verdienen om hun monsterlijk zwarte dagen een straaltje licht te bezorgen. Aldus gaan we vrolijk en vriendelijk het rijtje af, van de achterste zetels langzaam naar voren, eindigend met de moslima die nog net genoeg van zichzelf laat zien om her en der voor opwinding te zorgen.

Vriendelijke Vrienden,

Pim, je was een mooie. En bedankt nog.

Bijlmermepper I, toch allervriendelijkst dat jullie het slachtoffer hebben laten leven.

Daisy (Wijers, geen familie van informateurs), je legt vermoedelijk fantastische knopen en je mag er ook best zijn (in de cel, dat dan weer wel).

Harry jongen, zo slecht is je gebit nog niet eens joh, maar het is wel fijn dat je nu nog meer tijd hebt om er wat aan te doen.

Rob, je vriend is erg knap en precies daarom vermoeden we dat je een geweldige premier van bepaalde Nederlanders wordt.

Johnny, je was geen slechte verdediger. Bovendien hebben we áltijd in je geloofd en zullen dat ook blijven doen, tot in het hiernamaals vriend.

Felix, jij hebt een prachtige zangstem, vul het gat dat Marco achterlaat.

Pieter, de man die het woord 'schoonheidsideaal' een nieuwe betekenis gaf met zijn prachtige lok. Jij hebt kijk op dingen, waarschijnlijk ben je daarom de beste hoofdredacteur van de Volkskrant die de Volkskrant ooit in 2025 heeft gehad.

Volkert, we kennen niemand die zo goed mikt als jij. We hopen dat je binnenkort gewoon weer bekend zal staan om je white privilege, net als elke Gewone Nederlander.

Marco B., wat zong jij altijd prachtig, jammer dat Ewbank nooit een mooi nummer voor je schreef.

Mohammed B., eens zal de wereld de ware Mohammed zien.

Bijlmermepper II, ook bij jou zal achter dat agressieve masker toch een aardig iemand zitten die zijn katten voert met basterdsuiker.

Laurens, als jij begint te spreken, hangt de wereld aan je lippen, omdat jij louter zinnige dingen zegt. Het is belangrijk dat je dat weet. Ga zo door!

Carice, jij hebt simpelweg ontzettend mooie borsten (zolang je ze maar niet tatoeëert), zou je eigenlijk vaker gebruik van moeten maken.

Bassie, we hebben altijd om je gelachen en we missen je nog elke dag.

Hamasstrijders, wat gaan jullie toch altijd gesoigneerd gekleed. Dat moet je de wereld toch tonen? Blijf dan verdorie uit die tunnels jongens!

Asha, hoewel jij beter in een tunnel past (of nou ja) gunnen we jou een maatje, een maatje dat je past.

Nasrdin, wat ben je een fantastische toneelspeler.

Mevrouw de moslima, wat heeft u mooie ogen, net die van een wolf!

Zo. Ons best gedaan, vriendelijk bedankt en nu snel aan het bier. Proost!