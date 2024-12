Oh nee. Straks moeten we een week lang Nasrdin Dchar missen. En iedereen met een migratie-achtergrond. En iedereen zonder migratie-achtergrond die mee wil doen (inclusief, nietwaar) met niks doen als protest voor tegen (denken wij, red.) "het racistisch beleid van de regering dat voor verdeeldheid, ongelijkheid en woede in de samenleving zorgt". Welk beleid Dchar precies bedoelt is onduidelijk, deze regering blinkt vooral uit in helemaal geen beleid maken, maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met die verschrikkelijke motie-Becker, die nu met een aan extase grenzend enthousiasme wordt omarmd door mensen die zich heel erg graag slachtoffer ergens van voelen. Weet u trouwens wat ook voor verdeeldheid, ongelijkheid en woede in de samenleving zorgt? Een Jodenjacht.