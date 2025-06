Afgelopen vrijdag, afgelopen dinsdag en nu weer aanstaande vrijdag. Het lijkt 1944 wel! "Een woordvoerder van de NS zegt net te horen hebben gekregen dat er vrijdag weer gestaakt gaat worden. "We zijn nu bezig om de gevolgen in kaart te brengen, het zal veel impact hebben", zegt de woordvoerder. Of er in delen van Nederland nog wel treinen kunnen rijden, is nog onduidelijk." Ja dat leest toch wel gewoon alweer als een nagenoeg landelijke uitval hoor. Andermaal een zware klap voor mensen met een baan. Maar het leuke van thuis'werken' is dat je je collega's gaat missen!