Voor de duidelijkheid er zijn geslachtsaandoeningen die we liever cadeau krijgen dan die gezellige OV-fietsbellen. En we zijn niet per se voorstander van mensen in NS-uniforms mishandelen maar een NS-kersttrui is wel een beetje vragen om problemen. We zitten niet te wachten op jullie woordspelingen maar willen gewoon iets minder speling qua reistijd. Doe gewoon jullie werk en laat ons met rust. We willen niet naar Wintercity we willen naar HUIS, bij voorkeur voor de winter aanbreekt.

Oprotten met NS-afdeling Commercie en Ontwikkeling.