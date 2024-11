Jammer dan snikkels! Bel de rayonhoofden maar af. Wéér geen Friese leus die onze hartjes sneller doet kloppen. Wéér geen Elfstedentocht. Wel weer een hele winter driewerf kudtweer. Met een of ander ingewikkeld seizoensmodel (klimaat, zachte herfst, invloed van de zee, zonnecyclus, etc.) voorspelt Weeronline: zacht en nat. Daar hebben we dus helemaal NIKS aan. Leefde John Bernard nog maar.