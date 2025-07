Het was geen Kleumen voor Kiev meer, maar warm was anders voor meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens. Er is sprake van 'energiearmoede' als een huishouden met een laag inkomen en/of een slecht geïsoleerde woning meer moet stoken dan het betalen kan om de winter een beetje draaglijk te houden. In 2024 betrof dat met 510.000 voordeuren 6,1% van alle huishoudens, 180.000 meer dan in 2023. Het CBS schrijft in samenwerking met TNO: "In 2022 en 2023, toen de energieprijzen hoog waren, konden huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag aanvragen. Daarnaast was er in 2023 een prijsplafond voor alle huishoudens, waardoor de eerste 1 200 kuub aardgas en de eerste 2 900 kWh elektriciteit gebonden waren aan een maximum prijs. In 2024 zijn de variabele energieprijzen even hoog als in 2022, terwijl de vaste tarieven hoger liggen. Huishoudens met een laag inkomen hebben echter geen recht meer op een energietoeslag. De energietoeslag bedroeg in 2022 en 2023 voor de meeste huishoudens 1 300 euro per jaar." De meeste huishoudens in energiearmoede zijn alleenstaanden die leven van een pensioen of uitkering, en de overlap met de 540.000 Nederlandse huishoudens die de Voedselbank bezoeken laat zich vermoeden.