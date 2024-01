Dit heb je in Spanje dus niet he

Ja lui er gaan veel dingen mis in dit land enzo, en als je over die eeuwige A2 rijdt en je kijkt naar links en rechts dan denk je: sjonge jonge jonge wat schraal. MAAR dan ligt er ijs, en dan is Nederland weer Nederland, en dan wanen we ons poppetjes in Winterlandschap met IJsvermaak van Hendrick Avercamp. WIJ ZIJN NEDERLAND!