Gefeliciteerd allemaal, we hebben het weer geflikt: Nederland heeft een nieuw ""officieus"" hitterecord gepakt op het onderdeel temperatuur meten op de 14e van augustus. Het vorige record van 33,4 graden in Gilze en Rijen stamt uit 2022, maar in 2025 branden we daar in VOLKERT VOLKEL gewoon met 0,2 graden overheen tot 33,6 graden om het record nog even wat scherper te stellen. Zo zijn wij Nederlanders, altijd op zoek naar verbetering en vooruitgang - noem het progressief. We mogen onszelf best een keer een schouderklopje geven, dit resultaat bereik je immers niet zomaar. Na een jaar lang trainen, bloemetjes water geven, comazuipen, touwtje trekken en, appels eten, op het strand liggen en Max Verstappen kijken, is enige borstklopperij wel het minste dat we verdienen. Voorts krijgt iedereen van het Hittecomité, gevestigd te De Bilt, een gouden plak en een gouden smak van de zon op uw rooie ruggetje of bolle buikie - we hebben het verdiend.