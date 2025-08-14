achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Nederland pakt bloedheet hitterecord op de 14 augustus temperatuurmeting

Voor dat ijskoude De Bilt officieus, voor ons OFFICIEEL

Wat was het spannend, maar wat hebben we genoten!

Gefeliciteerd allemaal, we hebben het weer geflikt: Nederland heeft een nieuw ""officieus"" hitterecord gepakt op het onderdeel temperatuur meten op de 14e van augustus. Het vorige record van 33,4 graden in Gilze en Rijen stamt uit 2022, maar in 2025 branden we daar in VOLKERT VOLKEL gewoon met 0,2 graden overheen tot 33,6 graden om het record nog even wat scherper te stellen. Zo zijn wij Nederlanders, altijd op zoek naar verbetering en vooruitgang - noem het progressief. We mogen onszelf best een keer een schouderklopje geven, dit resultaat bereik je immers niet zomaar. Na een jaar lang trainen, bloemetjes water geven, comazuipen, touwtje trekken en, appels eten, op het strand liggen en Max Verstappen kijken, is enige borstklopperij wel het minste dat we verdienen. Voorts krijgt iedereen van het Hittecomité, gevestigd te De Bilt, een gouden plak en een gouden smak van de zon op uw rooie ruggetje of bolle buikie - we hebben het verdiend.

De Prijs

De Schotten willen een stokje steken voor nieuwe Nederlandse records

Tags: Hitterecord, de bilt, heet, goud
@Dorbeck | 14-08-25 | 17:00 | 17 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

DINSDAG HITTE DES DOODS

Zie je nou wel je hoeft ze niet terug te duwen

@Mosterd | 26-06-25 | 10:59 | 159 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.