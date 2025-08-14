Nederland pakt bloedheet hitterecord op de 14 augustus temperatuurmeting
Voor dat ijskoude De Bilt officieus, voor ons OFFICIEEL
Wat was het spannend, maar wat hebben we genoten!
Wat was het spannend: de westenwind verovert terrein, maar hoe snel? Vanuit het westen zag je het afgelopen uren afkoelen: zou dat bij meetstation De Bilt gebeuren voordat de 30,0 werd gehaald? Nope.— Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) August 14, 2025
3e dag tropisch. Als het morgen minstens 25,0℃ wordt, is de hittegolf een feit. pic.twitter.com/fUKFmoCxd3
Gefeliciteerd allemaal, we hebben het weer geflikt: Nederland heeft een nieuw ""officieus"" hitterecord gepakt op het onderdeel temperatuur meten op de 14e van augustus. Het vorige record van 33,4 graden in Gilze en Rijen stamt uit 2022, maar in 2025 branden we daar in
VOLKERT VOLKEL gewoon met 0,2 graden overheen tot 33,6 graden om het record nog even wat scherper te stellen. Zo zijn wij Nederlanders, altijd op zoek naar verbetering en vooruitgang - noem het progressief. We mogen onszelf best een keer een schouderklopje geven, dit resultaat bereik je immers niet zomaar. Na een jaar lang trainen, bloemetjes water geven, comazuipen, touwtje trekken en, appels eten, op het strand liggen en Max Verstappen kijken, is enige borstklopperij wel het minste dat we verdienen. Voorts krijgt iedereen van het Hittecomité, gevestigd te De Bilt, een gouden plak en een gouden smak van de zon op uw rooie ruggetje of bolle buikie - we hebben het verdiend.
De Schotten willen een stokje steken voor nieuwe Nederlandse records
Goed nieuws voor de hitte haters. Een opbouwend hoog boven Scotland stuurt de wind dit weekend de koelere noordwesthoek in. Operatie afkoeling is onderweg. 😇 📷MetOffice pic.twitter.com/EVgjfaxCap— Michael vd Poel (@WeermanMichael) August 14, 2025
