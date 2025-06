Het is vandaag een historische dag, Rijkswaterstaat heeft namelijk het HITTEPROTOCOL ingesteld. "Er gaat volgens dat protocol direct een bergingsauto naar ieder ongeval en pechgeval. Dat voorkomt dat mensen te lang in de hitte langs de weg staan." Kijk. Dat hebben ze dan weer niet in Teheran. Maar het wordt dus loeiwarm, wat betekent dat de mussen van het dak vallen, en het dor hout van de AOW-ontvangerslijst. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger nu blijkt dat maar liefst 252 gemeenten helegaar geen hitteplan hebben ingesteld. Geen hitteplan. Wat moet je dan doen als het warm wordt? Geen water drinken, niet insmeren, de hele tijd in de zon zitten en in je nakie de A12 oversteken zeker? Wat nu wat nu wat nu. Maar goed. In het Midden-Oosten is het pas echt warm, volg ons liveblog hierrrr.