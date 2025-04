Goh, wat is het mooi weer buiten hè? Heerlijk. Wat nog veel mooier is: We mogen ervan genieten zonder op iedere nieuwssite te lezen dat het DE WARMSTE 28 APRIL OOIT GEMETEN is en hoe bang en schuldig we ons daarover moeten voelen. Van die artikelen waarin dan een verontruste weermeneer wordt aangehaald die zegt dat het natuurlijk allemaal leuk en aardig is om in het zonnetje te zitten maar dat dit soort records toch wel steeds vaker gebroken worden. Artikelen waar in een bijzin ook nog even benoemd wordt dat het in 2011, 2006, 1999, 1995 en 1986 bijna net zo warm was, maar ja net niet zo warm als nu dus is het nu een record. Al die door blauwharige stagiairs opgetikte pulpjournalistiek blijft ons bespaard, want hoewel het weer de komende dagen onwijs lekker wordt komen er GEEN LEKKER-WEER-RECORDS. Volgens de laatste berichten zijn op de redactie van het AD als gevolg van dit nieuws 7 mensen onwel geworden, zijn bij RTL Nieuws speciale kringgesprekken ingelast, zijn 10 bureauredacteuren van Nu punt NL in de ziektewet gegaan en heeft de NOS-directie haar voltallige personeel slachtofferhulp aangeboden.

En jullie, HUP, allemaal naar het strand.