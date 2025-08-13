Erasmusschutter Fouad Lakhlili, die drie mensen overhoop schoot omdat hij een totale idioot is, heeft een nieuwe advocaat. THEO HIDDEMA. Fouad heeft reeds levenslang aan zijn broek, maar benaderde FVD-jojo en Twitterfenomeen Hiddema om de verdediging van het hoger beroep op zich te nemen. Eerder claimde Fouad lid te zijn van FVD, waarna de partij stelde 'helemaal niets te maken' willen hebben met de moordenaar. "Hiddema stelde dat hij alle zittingen wil bijwonen als een ‘therapeutische reis’. Hij heeft in de afgelopen tijd zes keer met zijn cliënt gesproken, die hij een ‘bijzondere man’ noemt." Volgens Hiddema hoort Fouad niet in de gevangenis thuis omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Goh nou. Verrassing.