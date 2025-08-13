achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

THEO HIDDEMA nieuwe advocaat Erasmusschutter Fouad Lakhlili

Theo Hiddema (rechts)

Erasmusschutter Fouad Lakhlili, die drie mensen overhoop schoot omdat hij een totale idioot is, heeft een nieuwe advocaat. THEO HIDDEMA. Fouad heeft reeds levenslang aan zijn broek, maar benaderde FVD-jojo en Twitterfenomeen Hiddema om de verdediging van het hoger beroep op zich te nemen. Eerder claimde Fouad lid te zijn van FVD, waarna de partij stelde 'helemaal niets te maken' willen hebben met de moordenaar. "Hiddema stelde dat hij alle zittingen wil bijwonen als een ‘therapeutische reis’. Hij heeft in de afgelopen tijd zes keer met zijn cliënt gesproken, die hij een ‘bijzondere man’ noemt." Volgens Hiddema hoort Fouad niet in de gevangenis thuis omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Goh nou. Verrassing.

Tags: fouad, fouad lakhlili, theo hiddema
@Mosterd | 13-08-25 | 14:33 | 97 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

FOTO. Fouad Lakhlili, de drievoudige moordenaar in Rotterdam

Gekregen van een kuchende man in een witte jas met een digitale schaar en een hele slechte pixelrate

@Ronaldo | 30-09-23 | 12:18 | 363 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.