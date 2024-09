Gefeliciteerd Fouad Lakhlili, je hebt heeft de Pieter Baan loterij gewonnen. "De 32-jarige Fouad L. die een jaar geleden in Rotterdam zijn buurvrouw, haar dochter en een huisarts doodschoot, is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij lijdt aan een autistische stoornis die van invloed is geweest op zijn daad." Eerst goh van de dag: man die op 4chan klaagt dat hij vanwege zijn slechte sociale vaardigheden geen dokter mag worden (en daarna zijn docent en een buurvrouw en haar dochter vermoordt), blijkt autist. Tweede goh: "Dat constateren gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum die Fouad L. twee keer observeerden. Zij adviseren oplegging van tbs met dwangverpleging aan de geneeskundestudent." Voorstel van ons: eerst maar gewoon een hele lange straf om ervoor te zorgen dat deze moordenaar heel erg lang niet meer buiten komt. En dan ook nog een vraagje van ons: als het OM de opleiding van Fouad waarschuwde (nog 3x lezen deze zin, en u daarom realiseren dat het niet andersom was), als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meerdere meldingen over Fouad binnenkreeg, WAAROM LIEP HIJ DAN NOG GEWOON VRIJ ROND?