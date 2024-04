Veiligheid is een lastig woord. Bungeejumpen met een kapot elastiek is bijvoorbeeld niet veilig. Vrijen zonder condoom is bijvoorbeeld niet veilig. Maar veilig naar de wc gaan is weer iets heel anders. Zo zijn er mensen, die voelen zich niet veilig op de mannen-wc, maar ook niet op de vrouwen-wc. Daarom zijn er nu genderneutrale wc's! Maar ja, nu zijn er weer mensen ("Moslima’s met hoofddoek, bijvoorbeeld, voelen zich niet veilig in de toiletten omdat ze er misschien mannen tegenkomen") die zich op de genderneutrale wc's niet veilig voelen! Maar daar is dus ook een oplossing voor: minder genderneutrale wc's! Maar ja: "Ik vind dat we het aantal van all-gendertoiletten niet moeten verminderen. Dat besluit zou de non-binaire en trans studenten en medewerkers kunnen kwetsen. Ik vind dat je goed moet nadenken wat het voorstel met deze gemeenschap doet." Lastig lastig lastig. De Erasmus Universiteit in Rotterdam is er maar druk mee.