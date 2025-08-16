achtergrond

Opdracht. Wie legt het Henk (Volkskrant) even uit?

Zeg het maar, Ingrid

Iedere courant krijgt de ingezonden brievenschrijver die het verdient. Bij de Volkskrant HOAXEN ze er doorgaans op los, maar deze briefschrijver is zo ontieglijk vangodlos domlinks wappie priettoet wiehoei dattie echt moet bestaan. Henk de Haas, uit Breda. GEFELICITEERD! HENK. Als er ooit een probleemhaas komt, noemen we 'm Henk, afgesproken? Onze stijlloze achterban gaat u vandaag eventjes haarfijn uitleggen waarom u de grootst mogelijke DUNNE HAATPOEP PRAAT.

Tags: henk, de haas, breda
@Pritt Stift | 16-08-25 | 12:05 | 332 reacties

