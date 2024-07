Op de A58 tussen Breda en Roosendaal is een vliegtuig neergestort. Mogelijk gaat het om een Aquila A210, een klein vliegtuigje dat was opgestegen vanaf Breda International Airport. De piloot was als enige aan boord en is om het leven gekomen. Er lijken geen weggebruikers te zijn geraakt bij de crash. Het toestel vloog in brand toen het neerkwam.

Later meer.