Terwijl vrouw en kinderen thuis waren moest bewoner Anthony Baugh de crash via de camerabeelden op een app zien. "I had seen the video footage of the plane kind of sliding towards my house. It immediately left me in a panic trying to get home as fast as I could." Het kwam volgens Baugh ook even heel erg dichtbij voor de oudste zoon des huizes, het gezin heeft namelijk enkele jaren terug een aantal familieleden verloren bij een vliegtuigcrash. Toch kan iedereen opgelucht ademhalen. "I don't know how many people out there are religious, but a lot of people here were blessed."

Hoe dan ook, de babbelbox vraagt zich af: wanneer had u voor het laatst onaangenaam bezoek?