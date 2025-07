BREAKING - A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. pic.twitter.com/qUqfAtcU3e

Damn. Bij luchthaven London Southend in Essex is een propellervliegtuig met Lelystad als bestemming direct na het opstijgen neergestort, met een gigantische vuurbal tot gevolg. Het gaat om een Beech B200 van de Nederlandse maatschappij Zeusch Aviation, een vlieger die volgens Luchtvaartnieuws gespecialiseerd is in 'medische en transplantatievluchten, privé-charters en luchtopnames'. Over slachtoffers is vooralsnog niets bekend, maar als er passagiers aan boord waren beloven de beelden niet veel goeds.

Update - The Sun heeft het over een mogelijk medische vlucht, nog onduidelijk of er nog een patiënt vervoerd werd.

Update - Nog altijd niks over slachtoffers, wel nieuw beeld.