Onze nationale blauwe trots de KONINKLIJKE Luchtvaart Maatschappij had een rampjaar in 2024, met een nettowinst van € 70 miljoen ten opzichte van HET TIENVOUDIGE in 2023, toen de nettowinst nog € 713 miljoen was, kunnen we wel zeggen dat het niet helemaal lekker ging (jaarverslag hier).

Een uitstekende reden dus om de bonussen voor de top van het bedrijf maar te laten zitten te VERHOGEN. De T schrijft: "President-directeur Marjan Rintel pakte ruim zes ton aan bonussen en andere vergoedingen, naast haar basissalaris van € 600.000. In totaal werd er € 530.950 aan kortetermijnbonussen aan huidige drie directieleden uitgekeerd, een stijging van 32% ten opzichte van 2023. Hoewel financieel directeur Bas Brouns pas per 1 april vorig jaar is aangetreden, kwam het totale bedrag aan kortetermijnbonus voor de functie uit op een plus van 36%."

Uiteraard heeft de rvc wel een geweldige weerwoordje bedacht om de boel goed te lullen: "'De beloning staat deels los van het functioneren van de organisatie, aangezien dit mee wordt gewogen in de variabele beloningscomponent', aldus de rvc. 'KLM zit onder de benchmark van beloningen en dat is relevant omdat wordt gekeken of het salaris nog marktconform en concurrerend is'." Ja dus ze willen wel de andere grote bedrijven bijbenen, voor hetzelfde geld komt natuurlijk niemand meer voor de KLM werken. Maar dat wil al niemand, het grootste gedeelte van het personeel blijft namelijk op de nullijn zitten terwijl de baasjes hun bonussen opstrijken. Een vijfde van het huidige personeel, voornamelijk mensen die werken in de bagagekelders en bij de check-in-balies, klaagt over de werkdruk en zou het liefst z.s.m. uitvliegen, zo meldde NRC vorige maand nog. Maar van CEO Rintel moeten ze wel 5% harder werken. De top mag er dus een potje van maken en krijgt als dank flink hogere bonussen. Goed geregeld! Maar Rintel heeft sowieso veel kaas gegeten van dingen goed regelen, dat deed ze ook al als president-directeur van de NS.