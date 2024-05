Een zeer heftig incident op Schiphol: een persoon zou in een draaiende vliegtuigmotor terecht zijn gekomen. Het zou gebeurd zijn tijdens het boarden van vlucht KL1342 van KLM Cityhopper naar Billund, een Embaer E190. Volgens luchtvaartjournalist Menno Swart is de persoon zelfs gesprongen. Passagiers en medewerkers waren getuige van het gruwelijke voorval. De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt dat het onderweg is naar de luchthaven vanwege het dodelijke ongeluk.

Over wat er gebeurt als een lichaam in een vliegtuigmotor terechtkomt: ongeveer zoiets.

UPDATE: Ook de T. meldt dat het gaat om een sprong. "Vanuit het bewuste vliegtuig laat een medewerker weten dat iemand in de motor zou zijn gesprongen, terwijl de crew net de veiligheidsinstructies had gedaan. Er klonk ’een hels kabaal’ waarna even rook te zien was."

UPDATE: Statement KLM. "We are currently taking care of the passengers and employees who witnessed the incident at Schiphol. The circumstances are currently under investigation."