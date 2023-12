Als het over vliegen gaat, is Amsterdam eigenlijk een soort Ter Apel. Heel Nederland wil lekker op verkansie naar Gran Canaria, maar de overlast hebben ze alleen in de hoofdstad (nou ja, vooral in dorpen als Zwanenburg enzo, en het is ook niet echt zo dat heel Nederland meer asielzoekers wil, dus deze vergelijking gaat nogal mank, maar goed). Maar! Daar gaat nu een einde aan komen. Luchthavenwethouder Hester van Buren (PvdA) kondigt in verzetskrant gemeentefolder Het Parool aan dat Amsterdam een actieve aandeelhouder wordt die Schiphol wil laten krimpen. Een beetje zoals Carice van Houten bij de Rabobank, maar dan met maar liefst 20% van de aandelen. Probleempje: de staat heeft 70% van Schiphol in handen en de Staat is van ons allemaal. Wist u trouwens dat PVV'ers dus helemaal niet zo vaak vliegen?