Nou dan weet u dat ook weer als u door het toeslagenschandaal door de autoriteiten helemaal kapot bent gemaakt en in de schulden, drama, ellende en het verdriet bent gestort, uw kinderen uit huis zijn gehaald, uw relatie kapot ging en u in alle wanhoop aan de rand van de brug werd gezet. Volgens de politie bent u: een COMPLOTDENKER.