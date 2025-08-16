achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Politie schaart 'toeslagschandaal' onder 'complotdenken'

Ja maar hoe dan

Nou dan weet u dat ook weer als u door het toeslagenschandaal door de autoriteiten helemaal kapot bent gemaakt en in de schulden, drama, ellende en het verdriet bent gestort, uw kinderen uit huis zijn gehaald, uw relatie kapot ging en u in alle wanhoop aan de rand van de brug werd gezet. Volgens de politie bent u: een COMPLOTDENKER.

Heee Piet

Tags: toeslagenschandaal, complot, politie
@Mosterd | 16-08-25 | 10:32 | 53 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.