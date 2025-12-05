ZoekZoek: Kopschoppers Orlando, Egilio en Kenley
Jantje, Pietje en Klaasje waren er ff niet
Mensen. Even meekijken. De politie zoekt drie "mannen" die in het centrum van Lieve Stad Amsterdam iemand voor z'n kokosnoot hebben geschopt. Na een ruzie in een club worden bovenstaande heren de kroeg uitgebonjourd. Als even later ook een andere ruziemaker uit de club wordt weggestuurd komt het buiten tot een afrekening. Drie tegen 1, waarbij de laatste bewusteloos raakt door een gerichte kopschop terwijl-ie al op de grond lag. Vechten prima, maar niet zeau aub. Kent u een van deze knapen, of alledrie omdat u het zelf bent. Bel dan naar 0800 - 6070 of anoniem via 0800 - 7000.
