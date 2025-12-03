Je hebt oude koeien uit de sloot halen en je hebt oude vliegtuigwrakken uit de Indische Oceaan halen. Maleisië looft 80 miljoen dollar uit voor een nieuwe zoektocht naar Malaysia Airlines vlucht MH370, die al meer dan 11 jaar foetsie is en waarvan wij toen ook al meermaals schreven dat ze, hoe tragisch ook, nooit gevonden zal worden. Lang verhaal kort: vliegtuig verdween boven grote plas water, verhouding vliegtuig tot plas water is ongeveer die van Mosterds kleine Mosterd ten opzichte van de totale oppervlakte van Nederland, vliegtuig en 239 inzittenden helaas voorgoed verdwenen. Toch, de Maleisiërs geloven erin en wie zijn wij om dat geloof te verpesten. We zijn verdomme niet het Sinterklaasjournaal. De nieuwe zoekactie wordt uitgevoerd door het Amerikaanse Ocean Infinity maar wij zijn maar wat bereid een handje te helpen, zeker niet voor 80 miljoen dollar. Vandaar: ZOEK MEE!

Signalement: Vliegtuig, best groot. Mogelijk in tienduizend stukjes op de zeebodem. Niet zelf benaderen zonder zuurstoftank en stevige onderzeeër. Mail ons en wij regelen het wel met die 80 miljoen.