Hee ja leuk daar hebben we weer zo'n typische bankier in krijtstreeppak hoodie die een oudje oplicht, het oudje zijn bankpas meekrijgt met een babbeltruc en daarna met het oudje zijn bankpas het oudje zijn geld pint in allerlei gehuchten des lands. Uden, Reek (REEK!), Velp, Grave, Overasselt en Geffen (bekend van GS lol), het zijn de inmiddels schuldige plaatsen waar de licht behuidskleurde nepbankier van tussen de 20 en 25 toesloeg en gestolen bejaardencentjes in zijn zak stak via een evenzo maar altijd al schuldige Geldmaat. Gelukkig staat deze laagvlieger uit roversland er pontificaal alsook keurig alsmede glashelder evenals duidelijk op. Help de politie dus een handje bij het ZoekZoekZoeken naar dit stinkende stuk vreten.