Je zou bijna vergeten dat er in Iran een enorme opstand plaatsvindt. Of, nou ja, vergeten, geen idee hebben van is beter. Zeker niet als je als fijne Anglofiel je nieuws bij de BBC haalt. Nou ja, het is natuurlijk ook lastig. Opstandige bevolking is top, maar ja, islamitische fundi’s ook. En dan ga je je al snel afvragen aan welke kant de Joden staan. Of Trump. En dan wordt het lastig, want hoe kun je als goeie journo nu objectief het nieuws brengen als je er geen mening over hebt? Terwijl de laatste linkse boomer met dental floss het logo van zijn Tesla peutert, zorgt Elon Musk er in zijn eentje voor dat het Iraanse volk er niet helemaal alleen voor staat. Wordt vervolgd.