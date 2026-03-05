Terwijl steeds meer landen een voor een het conflict in worden getrokken (meest recent Azerbeidzjan dat een drone kopte) zijn Israël en de VS nog steeds maar met één ding bezig: het totaal vernederen van Iran (en Hezbollah) met bommen. Veel bommen. Israël kondigde even geleden aan dat de twaalfde aanvalsgolf op doelen in Teheran is afgerond en stuurde een waarschuwing naar de inwoners van de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. We hopen maar dat de innige vriendschap tussen Trump en Gianni Infantino de strijd overleeft, want inmiddels is ook de zaalvoetbaltempel van Teheran, het Azadi Indoor Stadium, deels verwoest door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Of de Koerden nu wel / niet / wel on the ground mee gaan strijden om het Iraanse regime omver te kukelen, weten we nog niet. Noch of de Verenigde Staten het inmiddels wél zien zitten met Shah-kroonprins Reza Pahlavi, die zelf druk bezig lijkt met zichzelf op de kaart zetten bij de Iraniërs. En Ursula von der Leyen? Die spreekt op een paardenconferentie. Alle laatste ontwikkelingen en boemboembeelden van de eurlog uiteraard HIERONDER.

Update 16:03 - Goh hee Iran komt weer met hele grote woorden en intens dreigende taal over de geluiden van een grondoorlog van de Amerikanen. Ze zullen het nu wel echt menen!

Update 16:09 - Raketalarm in Abu Dhabi. Ondertussen bevestigt IDF het doden van Hamas-commandant Wasim Attallah Ali (chef training) bij een luchtaanval nabij Tripoli (Libanon).

Update 16:14 - Na het sluiten van het luchtruim in het zuiden heeft Azerbeidzjan ook de grens met Iran gesloten voor vrachtwagenverkeer.

Update 16:15 - In Bahrein zou bij een Iraanse aanval iets zijn ingeslagen bij het Bahrain Petroleum Company. Flink veel rook, schade onduidelijk.

Update 16:30 - Explosies gehoord nabij vliegveld Abu Dhabi. NIEUW BEELD van de inslag bij de raffinaderij in Bahrein.

Update 16:40 - Het lijkt ook weer los te gaan in Iran. Explosies gemeld in Tabriz en Teheran.

Update 16:56 - IDF meldt inderdaad dat de dertiende golf van aanvallen op Iran begonnen is. In Bahrein: Flinke fik.

Update 16:58 - Beeld van Iraanse raketten die overvliegen in Jordanië.