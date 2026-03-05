Toch fijn dat al die gedupeerde influencers door de traumatische ervaringen in Dubai (Liveblog Iran HIER) met de neus op de feiten worden gedrukt en zich eindelijk bewust zijn van het daadwerkelijke kwaad in deze wereld: DE TELEGRAAF. Influencers (of influencers die zich rapper noemen maar hun hoogtepunt als rapper toch al zo'n 9 jaar achter zich hebben liggen) vinden wel vaker dat de pers stom en gemeen tegen ze is, maar het journaille maakt het ook wel heel bont als ze die arme Dubai-influencers gaan proberen te CANCELEN door LEUGENS te spuien in Goedemorgen Nederland. Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Ullah beweerde bijvoorbeeld dat de influ's in Dubai geen belasting betalen, maar HO EENS FF ze betalen wel 9 procent belasting! Bovendien heeft Boef dus helemaal geen Nederlands paspoort, het is een Fransman (Boef heet voluit Boef Bourguignion). En Boef stond niet vooraan bij de skere repatriëringsvluchten, zoals Ullah beweerde, hij betaalde JE KAULO JAARSALARIS (kennelijk verdient een Telegraaf-hoofdredacteur 25.000 euro) om met een enorme omweg naar Nederland te komen. Maar het aller ergste, en hier legt Boef de vinger kundig op de zere plek: HIJ MOET ZE NAAM UIT ZE KAULOKOELIEBEK HOUDEN. Mooi werk Boef, lekker ontcanceld zo.