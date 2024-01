Ja ja deze foto is AI, maar om even een beeld te geven: in Amsterdam is een 90-jarige (!) knakker aangehouden op verdenking van een misdrijf waarbij een 84-jarige vrouw om het leven is gekomen. "De vrouw werd vorige week vrijdag met meerdere steekwonden gevonden in het huis." Ze overleed later in het ziekenhuis. In het huis werd tevens brand gesticht, 'die volgens de politie overigens betrekkelijk snel onder controle was'. "De bejaarde man werd vrijdag aangehouden. De politie denkt dat het gaat om geweld 'in de relationele sfeer'. Maandag besloot de rechter-commissaris dat de man twee weken langer vast blijft zitten." In 2017 had Nederland 5 (en later 6) gevangenen van 80 jaar of ouder. Of meneer de nieuwe nestor is weten we niet, maar hij staat wel lekker hoog op de lijst. Zo zie je maar weer: nooit te oud om ergens mee te beginnen!